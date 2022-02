Número de veículos matriculados em janeiro cai 3% para 12.141

"Em janeiro de 2022 foram matriculados pelos representantes oficiais de marca a operar em Portugal 12.141 veículos automóveis, ou seja, menos 3% do que no mesmo mês do ano anterior", indicou a associação, revelando que "este comportamento menos favorável do mercado, designadamente, nos veículos ligeiros que caíram 3,3%, reflete essencialmente problemas nas entregas devido à crise dos semicondutores".

Assim, no que diz respeito aos automóveis ligeiros de passageiros, "no primeiro mês de 2022 foram matriculados em Portugal 9.829 automóveis ligeiros de passageiros o que representa uma queda de 2% face ao mesmo mês de 2021".

Paralelamente, no mês passado, "registou-se um aumento de 17,8% dos veículos ligeiros de passageiros novos movidos a energias alternativas, nomeadamente, veículos eletrificados e híbridos GPL".

A ACAP detalha que se verifica "um aumento de 131,7% nos veículos eléctricos (BEV -- battery electric vehicles) em comparação com o mesmo mês de 2021", num total de 957.

No que diz respeito aos veículos ligeiros de mercadorias o mercado "registou um decréscimo de 9,7% no mês de janeiro de 2022 em comparação com o mês homólogo, situando-se em 1.894 unidades matriculadas", segundo a mesma nota da ACAP.

Por fim, "no mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em janeiro de 2022, verificou-se um aumento de 8,6% em relação ao mês homólogo de 2021, tendo sido comercializados 418 veículos desta categoria".