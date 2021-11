Número de visitantes volta a cair em Macau

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos do território, Macau recebeu 328.245 visitantes, menos 47,8%, face a setembro.

As autoridades justificaram esta diminuição com a implementação de medidas mais restritivas na fronteira com a China, como consequência do surgimento de menos de uma dezena de casos de covid-19 que foram identificados em Macau no início de outubro.

Em relação a outubro de 2020, o número de visitantes caiu 43,6%.

Nos primeiros dez meses do ano, Macau registou 6.083.773 de visitantes, quando em média entravam no território uma média de três milhões por mês, no período pré-pandémico.

Ainda assim, um aumento de 32,2%, face ao período homólogo de 2020.

Em todo o ano de 2019, Macau contabilizou quase 40 milhões de visitantes.

O Governo de Macau é um dos únicos territórios no mundo que continua a apostar numa política de casos zero de covid-19. Desde o início da pandemia, o território registou apenas 77 casos da doença.

Macau registou apenas 77 casos desde o início da pandemia e, à exceção da China, o território continua a manter fortes restrições fronteiriças e exige quarentenas à entrada que podem durar 35 dias.