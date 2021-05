Números da OCDE demonstram reanimação das empresas

A OCDE acredita que a economia portuguesa vai crescer bastante mais do que se previa inicialmente. A estimativa para este ano passa dos 1,7 para 3,7%, mais do dobro.



Para o próximo ano, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico antevê uma recuperação do PIB português de 4,9%, também acima dos 1,9, que constavam das últimas perspetivas.



Ainda assim, as previsões da OCDE, divulgadas esta manhã, ficam abaixo das do governo de António Costa, quer para este ano, quer para 2022, ano para o qual o ministro das Finanças João Leão manifestou a expectativa de chegar aos 5% de crescimento do produto interno bruto.



No relatório divulgado hoje, a OCDE destaca o crescimento do consumo nacional, com uma redução gradual da poupança, à medida que a situação sanitária melhora e as medidas de contenção são eliminadas.



A economia da zona euro deve crescer 4,3% em 2021 e 4,4 no próximo ano.