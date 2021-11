Números de outubro. Desemprego completa sete meses de queda

“O desemprego registado desceu em praticamente todas as regiões do país, à exceção do Alentejo, em outubro face a setembro e também desce, em termos homólogos, em todas as regiões”, assinala o Instituto do Emprego.No que toca a sectores de atividade,: “No sector do alojamento, restauração e similares, regista-se uma redução de 0,7 por cento em cadeia e de 25,6 por cento em termos homólogos, à exceção do sector agrícola que registou-se uma subida de 2,7 por cento relativamente ao mês anterior”.“As ofertas captadas aumentaram 12,5 por cento face a outubro de 2020, para 12.889”, destaca ainda o instituto.

O que a pandemia pulverizou

Num barómetro a divulgar a breve trecho, mas cujo teor foi noticiado no sábado pela agência Lusa,

Esta destruição de postos de trabalho atingiu, desde logo, profissionais mais jovens e trabalhadores em situação de precariedade. O que é comprovado pelo facto de a maior parte dos empregos criados abranger pessoas com mais de 45 anos.





As conclusões do observatório da Universidade de Coimbra partem de números do Instituto Nacional de Estatística. A pulverização de empregos afetou de formas diferentes mulheres e homens: foram atingidas 3,8 por cento das mulheres no mercado de trabalho e 3,4 por cento dos homens.



Olhando às idades, a perda de postos de trabalho atingiu 18,6 por cento dos profissionais até aos 24 anos e sete por cento entre os 25 e os 34 anos.Tomando por base os descontos para a Segurança Social, relativos ao quarto trimestre de 2019, oestima que, com 51 por cento da redução (mais de 250 trabalhadores) desde o advento da pandemia.