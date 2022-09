Números do Banco de Portugal. Dívida pública recua para 279,2 mil milhões de euros em julho

De acordo com o banco central, esta redução - a primeira após seis subidas mensais consecutivas - refletiu, essencialmente, amortizações de títulos de dívida no valor de 1.900 milhões de euros, sobretudo de curto prazo".

Em sentido contrário, "as responsabilidades em depósitos e em empréstimos aumentaram 400 e 200 milhões de euros, respetivamente".

Em julho, os depósitos das administrações públicas diminuíram 3.000 milhões de euros. Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 1.600 milhões de euros, para 254.100 milhões de euros.

No segundo trimestre deste ano, a dívida pública na ótica de Maastricht diminuiu para 126,7% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,3 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior, segundo avançou hoje o BdP no passado dia 01 de agosto.

Em junho de 2022, a dívida pública totalizava 280.562 milhões de euros, mais 209 milhões de euros do que em maio.

A próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 03 de outubro.