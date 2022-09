Números do INE. Em agosto a inflação desacelerou

O Instituto Nacional de Estatística diz que os preços subiram 8,9 por cento comparando com igual período do ano passado. Em Julho estava nos 9,1 por cento. A primeira estimativa do INE para Agosto foi de 9% a ligeira correção para baixo deve-se ao abrandamento da subida dos preços energéticos.