Nuno Amado: "É obrigatório o salário mínimo aumentar e muito"

"Este ano é um ano de resistência". "não precisamos de mais Estado, precisamos de melhor Estado" e isso, considera, significa maior capacidade de execução. Vê 2024 como um ano difícil.E a quem vier a seguir para o governo pede:e isso, considera, significa maior capacidade de execução.

Nuno Amado, membro da Associação Business Roundtable Portugal, em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, concorda com a proposta dos partidos que defendem um aumento do salário mínimo para os 1000 euros e acha mesmo queNuno Amado concorda com a redução da carga fiscal proposta pelos partidos que já apresentaram medidas nesse sentido., mas esclarece que isso só é possível com crescimento:





Nuno Amado diz que até agora os líderes dos governos têm tido competência e qualidade, "mas a execução por vezes pode não ter corrido bem". Neste sentido, no seu entender, a melhor solução política para o país, na sequência das eleições, seria uma solução que trouxesse estabilidade com ou sem maioria e espera que, no caso de uma reedição da geringonça à esquerda, haja pragmatismo, acordos e compromissos que garantam melhor Estado.

Nuno Amado garante que a banca está pronta para ajudar a economia do país a crescer e acredita que as taxas de juro poderão chegar aos 2 por cento no final do próximo ano. "Está bem e recomenda-se".

Sobre a redução de quase 10% da participação da Fosun no BCP, Nuno amado, que é presidente do Conselho de Administração do BCP, considera que o BCP está numa situação de "solidez" e de capacidade que já há muito não tinha.Nuno Amado dianta mesmo que chegou o tempo de dar melhores contrapartidas aos stakeholders.





Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Hugo Neutel (Jornal de Negócios)