Partilhar o artigo O Instituto Nacional de Estatística diz que faturação no setor dos serviços cresce 5,9% no ano passado Imprimir o artigo O Instituto Nacional de Estatística diz que faturação no setor dos serviços cresce 5,9% no ano passado Enviar por email o artigo O Instituto Nacional de Estatística diz que faturação no setor dos serviços cresce 5,9% no ano passado Aumentar a fonte do artigo O Instituto Nacional de Estatística diz que faturação no setor dos serviços cresce 5,9% no ano passado Diminuir a fonte do artigo O Instituto Nacional de Estatística diz que faturação no setor dos serviços cresce 5,9% no ano passado Ouvir o artigo O Instituto Nacional de Estatística diz que faturação no setor dos serviços cresce 5,9% no ano passado