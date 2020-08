O "novo normal" em institutos e espaços de culto de Maputo a meio-gás

"A minha turma é composta por 12 formandos, mas vamos dividir por dois, cada grupo com seis elementos e vão intercalar as aulas. Num dia uns estudam e outros não", disse à Lusa Paulo Adriano, docente do Instituto de Formação e Estudos Laborais Alberto Cassimo.

O novo estado de emergência anunciado em 05 de agosto pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, por 30 dias, definiu para hoje o arranque da primeira fase do reinício gradual das atividades, com a abertura das aulas no ensino superior e técnico, nas academias das Forças de Defesa e Segurança, e nas instituições de formação de professores e de pessoal de saúde.

Nesta fase, o novo estado de emergência abre espaço também para cultos religiosos, mas o número de participantes não deve exceder 50, enquanto nas cerimónias fúnebres o número de pessoas permitidas passa de 10 para 50.

Em Maputo, após quase cinco meses sem aulas, o dia nos institutos começou a meio-gás, com salas vazias e algumas instituições ainda a criarem condições de higiene para o retorno dos alunos.

Alguns centros de formação de Maputo reabriram com um número reduzido de estudantes e uma série de regras para prevenção do novo coronavírus.

Logo à entrada das instituições, há baldes de água e sabão para a lavagem das mãos, panfletos nas portas, com procedimentos a seguir, além de pessoal a medir a temperatura e marcações no chão, indicando o posicionamento para garantir distanciamento físico.

No Instituto Comercial de Maputo, cada turma tem o seu intervalo e as salas deverão ser pulverizadas e higienizadas sempre que houver troca de turnos.

"Elaborámos os horários e planos de limpeza aprovados pelas entidades da saúde, só estamos à espera de que sejamos aprovados e até dia 24 esperamos arrancar", disse à Lusa Daniel Mafumo, diretor do Instituto Comercial de Maputo.

Para os poucos estudantes nas aulas, a reabertura das escolas em tempos de pandemia é um desafio, mas também representa um "novo recomeço" e uma aprendizagem para a sociedade, que deverá reinventar-se.

"O relaxar das medidas não quer dizer que voltemos à festa, mas é o tentarmos voltar à vida, voltarmos a pôr tudo nos carris, mas devemos nos prevenir no sentido de evitar trocar as coisas pessoais", disse Francisco Simbine.

O aluno do Instituto de Formação e Estudos Laborais Alberto Cassimo acrescentou: "É um sentimento de alegria saber que os meus colegas ainda estão vivos e conseguiram se prevenir para voltarmos a nos encontrar, estamos separados, mas estamos juntos".

Segundo os últimos dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional de Moçambique, das 216 escolas de ensino técnico-profissional existentes no país, apenas 50 reúnem condições para o reinício de atividades.

Por outro lado, os locais de culto já estão prontos para receber os crentes, mas o "novo normal" impõe novas medidas e há até confissões religiosas que vão exigir um cartão de acesso, que proíbe a entrada de mais de 50 pessoas no mesmo momento, como definem as regras.

"Nós temos pouco tempo para fazer as orações [na mesquita] e as restantes [orações] facultativas cada um faz em casa. Quem não tem máscara e tapete não tem acesso. A abertura oficial é hoje, mas a condição é que passe, primeiro, o grupo de inspeção. Vamos continuar à espera que eles avaliem e quando aprovarem vamos iniciar", explicou Daniel Hizdine, secretário-geral da mesquita Massjid Muhamud Sow.

A reabertura das aulas no ensino superior e técnico e a permissão para realização de cultos coletivos marca o reinício faseado das atividades no quadro do novo estado de emergência em Moçambique, que vive com restrições desde 01 de abril , quando foi decretado o primeiro estado de emergência, que viria a ser prorrogado por três vezes.

A segunda fase, que começa em 01 de setembro, prevê a reabertura de cinemas, teatros, casinos, ginásios e escolas de condução, entre outras atividades consideradas de médio risco.

A fase três de retoma das atividades económicas, prevista para arrancar em 01 de outubro, abrange o início das aulas da 12.ª classe, último ano do ensino secundário em Moçambique, estando o ensino primário geral dependente da criação de condições de higiene para o seu reinício.

Moçambique conta com 2.991 casos positivos, 19 óbitos e 1.247 pessoas dadas como recuperadas, segundo as últimas atualizações.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.