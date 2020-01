"O Orçamento foi pensado no quadro regulamentar que existe"

Os ministros das Finanças da Zona Euro discutem esta segunda-feira, em Bruxelas, a versão atualizada do Orçamento do Estado de Portugal para este ano. O recente parecer da Comissão Europeia aponta para um eventual risco de incumprimento. Em resposta a este sinal amarelo, o ministro das Finanças, Mário Centeno, assegura que as metas serão cumpridas.