"O pássaro é libertado". Elon Musk assume controlo do Twitter

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022





Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022



Na quarta-feira, Elon Musk entrou na sede do Twitter em São Francisco, no Estado norte-americano da Califórnia, a transportar um lavatório. Na rede, escreveu “entering Twitter HQ - let that sink in!”, um jogo de palavras a convidar a que se habituem à ideia da sua liderança, sem destinatários concretos.

e os subsequentes afastamentos na ponte de comando do Twitter – revelados à agência Associated Press por duas fontes próximas do processo - aconteceram a escassas horas do fim do prazo fixado por um juiz, no início do mês, para que o negócio ficasse concluído.“O pássaro é libertado”, escreveu Elon Musk, lacónico, na sua conta do Twitter.Antes deste desfecho, em mensagem destinada sobretudo aos anunciantes,“A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça comum da cidade digital, onde uma vasta gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência”, argumentou Musk, para acrescentar queA contenda com a cúpula do Twitter teve início em maio deste ano, quando o empresário quis recuar no acordo assinado um mês antes para a compra. Musk, que se envolveu num diferendo com os responsáveis pela plataforma por causa do número de contas de, seria processado, no verão, no Estado do Delaware.noticiou que as instituições bancárias envolvidas no financiamento do negócio deram início ao envio das verbas.

O perfil de Musk no Twitter foi alterado para "Chief Twit". A localização é agora o quartel-general da rede social.

Em simultâneo,

O Twitter de Musk

O Twitter – com mais de 240 milhões de utilizadores e uma importante tração entre políticos, jornalistas, comentadores e celebridades, a rede é uma das mais influentes do universo digital em todo o mundo - mergulha, de ora em diante, num novo capítulo de contornos incertos.Há uma semana, foi noticiado que Musk estaria disposto a despedir 75 por cento dos trabalhadores da plataforma . Espera-se que o empresário fale ainda esta sexta-feira – diretamente – ao corpo laboral, nos termos de um memorando que estará a circular na sede, de acordo com a ediçãodo jornal britânico

Na noite de quinta-feira, Biz Stone, cofundador do Twitter, deixou um agradecimento a Parag Agrawal, Vijaya Gadde e Ned Segal “pelo seu contributo coletivo” para a plataforma, reconhecendo-lhes “humanidade” e “talento imenso”.

Uma das posições do CEO da Tesla que fez acionar os alarmes de grupos de defesa de direitos civis, nos Estados Unidos, diz respeito a Donald Trump, permanentemente banido do Twitter.O campo de Trump, incluindo legisladores republicanos, apressou-se a aplaudir este gesto. E já na última noite Marjorie Taylor Greene, membro da Câmara dos Representantes conhecida por ser uma teórica da conspiração de extrema-direita, não escondeu o contentamento, ao“LIBERDADE DE EXPRESSÃO!!! (sic)”.Em declarações à agência France Presse, a coberto do anonimato, um funcionário do Twitter estimou em mais de 700 os profissionais que abandonaram a empresa desde junho: “São sobretudo partidas voluntárias, seja por razões éticas, seja por razões puramente financeiras, porque uma empresa não cotada é menos interessante”.Retirar o Twitter da bolsa foi uma das ideias aventadas por Musk no processo que agora desemboca na tomada da empresa., estimou a Stop the Deal Coalition, agrupamento de organizações não lucrativas que se opõe ao negócio.“Os planos de Musk vão deixar a plataforma mais vulnerável a ameaças de segurança, desinformação desenfreada e extremismo mesmo antes das eleições intercalares [nos Estados Unidos]”, reforçou a aliança.

c/ agências