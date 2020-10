O que já se sabe do OE2021?

No domingo, o Governo anunciou em comunicado que "O Conselho de Ministros aprovou, por via eletrónica, a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021 e a proposta de Lei das Grandes Opções, as quais haviam sido aprovadas na generalidade no Conselho de Ministros de 8 de outubro".António Costa assegurou quee o orçamento irá prosseguir uma trajetória de "reforço e melhoria" do rendimento das famílias, de apoio ao emprego e do investimento público.

Algumas das medidas que constam no Orçamento do Estado para 2021 já foram tornadas públicas. O destaque vai para o “aumento extraordinário” de dez euros nas pensões mais baixas, isto é, de 658 euros.





Abrange 1,3 milhões de pensionistas com pensões de valor até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais (IAS), ou seja, até 658,2 euros, e de seis euros para os cerca de 600 mil reformados que recebam, pelo menos, uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015.





Para além disso, o Governo compromete-se ainda com uma





No que respeita ao

Apesar da atual crise provocada pela Covid-19, a proposta mantém o compromisso de atingir, no final da atual legislatura, um rendimento mínimo de 750 euros.

António Costa também referiu a criação de umapara garantir que as pessoas em situação de grande precariedade, com trabalhos informais, tenham um rendimento que não fique abaixo do limiar de pobreza (502 euros). Neste âmbito,, para as famílias que provem uma perda de rendimentos. Este novo apoio social vai custar, durante o próximo ano, pelo menos 450 milhões de euros, segundo avança o jornal Público Outro dos destaques do OE2021 diz respeito ao IRS., de forma a aumentar o salário recebido no final do mês. Em contrapartida, na hora do reembolso, os contribuintes terão uma menor quantia a receber ou uma maior fatura a pagar no momento de acerto de contas.Prevê-se que sejam incluídas 15 mil crianças ao abrigo desta medida.Na área do trabalho, o executivo mostra-se aberto à contratação coletiva e avançou com uma. O objetivo é garantir a estabilidade nas relações laborais durante este período de crise.Para além disso, ainda na área do trabalho, o Governo comprometeu-se com a criação de umae na diminuição, para três vezes, da limitação de renovação dos contratos de trabalho temporário. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, tinha já declarado que o documento visa ainda a implementação de medidas que têm em vista, assim como regularizar situações de falsos contratos de trabalho temporário.Na área da saúde, o documento prevê umDuarte Cordeio acrescentou que o executivo está ainda “em processo de concretização da estabilização de 2.995 postos de trabalhos criados no âmbito da pandemia que agora vão efetivar no SNS”.Para além disso, o Governo disponibilizou-se para a constituição de umOs profissionais de saúde que tratam doentes infetados com Covid-19 vão receber, assim, um subsídio extraordinário que será equivalente a

Quanto ao Novo Banco, o Governo assumiu o compromisso de evitar um empréstimo direto do Estado ao Fundo de Resolução para a injeção no Novo Banco.

Depois de entregue pelo Governo na segunda-feira no Parlamento, a proposta do OE2021 é depois votada na generalidade em 28 de outubro, estando a votação final global do documento marcada para 26 de novembro.O primeiro-ministro disse no sábado estarem"Quanto ao essencial não vejo como pode não haver acordo com o BE e o PCP", insistiu António Costa, admitindo haver "algumas matérias" em que ainda não existia um acordo "a 100 por cento" e que estariam a ser "trabalhadas".

"Se houver vontade política de todos, seguramente que iremos ter um bom orçamento em 2021", sublinhou o primeiro-ministro, repetindo que "é seguramente à esquerda" que será construído esse orçamento.







(em atualização)