O que prevê o Orçamento do Estado para 2023?

Depois de um conturbado processo de aprovação do OE2022, o Orçamento do Estado para 2023 surge “num contexto exigente”, com a guerra na Ucrânia, a crise económica, energética e ambiental como plano de fundo. E,De acordo com o ministro das Finanças, “. Fernando Medina admite que o Governo antecipa um abrandamento do crescimento, mas mantém a convicção de que o país, ainda assim, irá crescer., disse numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, salientando que, contudo, tem presente as “forças” do país.Medina frisou que “vivemos tempos de incerteza e temos observado revisões às projeções”, dando como exemplo que em 2022 quer a inflação, quer o crescimento foram revistos em alta.No relatório, aprovado e entregue à Assembleia da República a 10 de outubro,

“Este é um Orçamento que reforça os rendimentos”, lê-se no documento.

A promessa de reforçar os rendimentos começa logo com as medidas previstas no Acordo de Concertação Social que assume o. O objetivo desta atualização, sublinha o Executivo, é tentar compensar os impactos da inflação no orçamento das famílias.A Função Pública terá aumentos salariais que correspondem a uma. Também está prevista uma subida do subsídio de refeição para 5,20 euros (face aos atuais 4,77 euros).Quanto aos privados,

Mais rendimentos, menos impostos

O aumento a aplicar nas pensões já era conhecido desde que foi apresentado o pacote de medidas anti-inflação “Famílias Primeiro”. Sendo assim,O Governo adianta ainda que esta proposta”. Para evitar que parte dos aumentos salariais sejam retidos por uma eventual subida no escalão do IRS, o Executivo vai atualizar os escalões com base no critério de valorização nominal das remunerações por trabalhador, “assegurando o princípio de neutralidade fiscal das atualizações salariais posteriores, com a atualização regular dos escalões de IRS”.Isto é,. Dessa forma, quem tiver aumentos de vencimento nessa ordem, não será penalizado. O primeiro escalão passa a abranger rendimentos até 7.479 euros, aos quais é aplicada uma taxa normal de 14,5 por cento. Rendimentos do segundo escalão, entre os 7.479 e os 11.284 euros, passam a ser tributados a 21 por cento (face aos 23 por cento atuais).Esta proposta de orçamento reforça também os rendimentos porque “. Esta atualização em 8 por cento para 478,7 euros, "procura responder às situações de maior fragilidade", como por exemplo o impacto que terá no valor mínimo do subsídio de desemprego.O aumento do IAS terá também. Cada criança receberá um mínimo de 50 euros por mês. No caso de pobreza extrema, serão 100 euros por mês por criança.

Numa audição no parlamento na Comissão de Orçamento e Finanças, esta semana, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social classificou-o como o maior de sempre em investimento social, com várias medidas de apoio à inclusão social e de combate à pobreza, destacando ainda a convergência do Complemento da Prestação Social para a Inclusão (PSI) com o limiar da pobreza.

Em matéria de apoio às famílias, Ana Mendes Godinho esclareceu que o

OE2023 “não esquece nenhum tipo de rendimentos”

Para aumentar os rendimentos das famílias, oA proposta do Governo para a melhoria de rendimentos, salários e competitividade inclui ainda a criação de um incentivo de regresso ao mercado de trabalho, dirigido a desempregados de longa duração, o que garante a acumulação parcial de subsídio de desemprego com o salário pago pela entidade empregadora.Estas medidas visam ajudar as famílias e as empresas a enfrentar o aumento dos preços, que vai continuar, e da inflação, embora se preveja que seja abaixo da inflação registada em 2022.Quanto à dívida pública, o Executivo pretende reduzir os níveis de endividamento e prevê uma descida para 110,8 por cento do PIB., refere o documento do OE2023.

O OE2023, garante o Governo, “não esquece nenhum tipo de rendimentos” e “também aposta no potencial de crescimento da economia”, promovendo o investimento.

Este orçamento visa congelar “os preços dos passes para os transportes públicos”, limitar a subida de rendas e das contas de energia, aliviar a “pressão das subidas de juros no crédito à habitação” e apoiar os jovens, principalmente através de “reduções de IRS e de subsídios para o arrendamento de habitação”.

A apreciação na especialidade começa a 28 de outubro, com as audições dos vários ministros e de outras entidades, e o prazo limite para a apresentação de propostas de alteração é 11 de novembro às 18h00.





A discussão do documento na especialidade em plenário arranca a 21 de novembro estendendo-se por toda a semana, com debate de manhã e votações à tarde, como habitualmente. A votação final global do diploma está agendada para 25 de novembro.