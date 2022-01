Óbidos Vila Natal visitado 50 mil pessoas

O evento fechou portas no dia 02 com "um balanço muito positivo", afirmou hoje o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel (PSD), considerando que "a atração de visitantes à Vila Natal superou as expectativas".

Num balanço enviado às redações, a Câmara lembra que o evento, que esteve aberto ao longo de todo o mês de dezembro de 2021 e nos dois primeiros dias deste ano, teve nesta edição uma "lotação limitada a metade da sua capacidade", atraindo, ainda assim "cerca de 50 mil pessoas, nomeadamente famílias".

Citado numa nota à imprensa, Filipe Daniel considerou determinante "a resiliência e empenho" dos colaboradores da autarquia de Óbidos, no distrito de Leiria, para a concretização do evento que, ao longo de 34 dias, obrigou a "adaptações" constantes e a uma "grande capacidade de reinvenção, num período difícil".

Apesar dos constrangimentos ditados pelas medidas de combate à pandemia de covid-19, a Câmara e a empresa municipal Óbidos Criativa decidiram avançar com o certame "nos moldes dos realizados anteriormente, para que não se perdesse a qualidade", explicou o responsável pela empresa, Alexandre Ferreira, lembrando "a necessidade de tomar decisões diariamente devido à obrigação de implementar medidas de combate ao vírus".

De acordo com a Câmara, todas as regras impostas pelo Governo foram estritamente cumpridas, nomeadamente a utilização de máscara, a desinfeção dos espaços e das mãos, a apresentação dos certificados de vacinação e, a partir do dia 25 de dezembro, a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo à covid-19. O Vila Natal foi também dotado de uma Unidade Móvel de Saúde onde colaboradores, parceiros e visitantes realizavam diariamente autotestes.

O evento "veio mostrar que é possível abrir portas ao público com toda a segurança e em cumprimento das medidas impostas", pode ler-se no comunicado em que a autarquia sublinha que o mesmo permitiu ainda ao público "a vivência da época festiva de Natal e a visita a Óbidos, proporcionando algum fluxo turístico à região, necessário a uma retoma económica que deverá ser mote nos próximos tempos".

A política de eventos, em Óbidos," é para continuar", garantiu Filipe Daniel, acrescentando que a organização "tudo fará para que a segurança de todos esteja sempre em primeiro lugar, mas não esquecendo a economia".

Tanto mais que o Vila Natal "permitiu o aumento do valor de negócios nas diferentes áreas económicas, como o comércio, a restauração, o alojamento, entre outras, quer em Óbidos quer nos concelhos vizinhos", concluiu o presidente.