"Objetivo é ganhar", argumenta Mário Centeno

RTP04 Dez, 2017, 12:36 / atualizado em 04 Dez, 2017, 13:05 | Economia

"O objetivo em qualquer eleição em que nos colocamos é obviamente ganhar. Fizemos o que tínhamos que fazer dentro do grupo dos países com governos sociais-democratas (socialistas), depois conversando de forma muito aberta com os outros grupos políticos", afirmou aos jornalistas, à chegada à reunião do Eurogrupo.



Um triunfo à primeira volta seria "um bom resultado", admitiu o ministro português, considerando que "qualquer candidato que seja eleito à primeira volta num processo destes tem obviamente uma posição se calhar reforçada".



Questionado sobre se estava confiante na sua escolha para a liderança, Mário Centeno disse apenas que a confiança constrói-se neste caso com reuniões e contactos. "Hoje é um dia importante para o Eurogrupo", argumentou, não escondendo que é um dia importante também para ele próprio, como candidato.



Mário Centeno não quis analisar em pormenor os outros três concorrentes que enfrenta na corrida a presidente do Eurogrupo. Afirmou que são todos "bons candidatos" e considerou que este é um dia importante já que o próximo líder do Eurogrupo vai exercer o seu mandato numa altura de "responsabilidade significativa" quando se inicia um novo ciclo político em vários países.O responsável pelas Finanças portuguesas garante que a sua candidatura a presidente do Eurogrupo é feita para encontrar consensos e terminar reformas estruturais importantes para a zona euro.Para Centeno, o próximo ciclo da liderança do Eurogrupo será importante na medida em que é importante lançar um processo de reformas que complementem instituições chave da área do euro que "não estão completas", como a união bancária.