Obra do metro agravou cheia que teria ocorrido de qualquer forma em janeiro no Porto

Segundo o relatório do LNEC, noticiado pelo jornal Público e a que a Lusa também teve hoje acesso, "da análise dos resultados, conclui-se que teria existido inundação relevante na zona de interesse, mesmo que não estivessem a decorrer as obras em análise".

"Verificou-se igualmente que as alterações à rede de drenagem e à superfície urbana alteraram as condições de escoamento, ocorrendo, em alguns locais, agravamento da inundação", pode ler-se no relatório.

De acordo com o documento, pedido pela Metro do Porto ao LNEC na sequência das inundações, os locais mais impactados pela água foram a Rua das Flores, ligação da Praça da Liberdade à Praça Almeida Garrett, passagem entre o Palácio das Cardosas e estaleiro da Praça Almeida Garrett, extremo sul da Rua Sá da Bandeira e topo norte da Rua Mouzinho de Albuquerque.

"Este impacto resulta da ação conjunta da descarga de caudais da rede de drenagem, da circulação dos caudais provenientes das zonas altas e dos constrangimentos devidos ao estaleiro", pode ler-se no documento.

O concelho do Porto registou, em 07 de janeiro, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse naquele dia à Lusa fonte da Proteção Civil local.

O relatório conclui que, "com as obras em curso, houve retenção de volumes no estaleiro, com atraso das escorrências superficiais para jusante devido à existência dos tapumes e à escavação existente, reduzindo o impacto".

"Este facto não se traduziu num alargamento do período em inundação, tendo o período com impacto sido idêntico. No entanto, a área afetada pela inundação com gravidade aumentou cerca de 44%", segundo o LNEC.

O aumento da área prende-se "quer com as alterações efetuadas na rede de drenagem, quer com as alterações verificadas à superfície, devidas ao estaleiro".

"Embora o estaleiro tenha permitido algum retardamento do escoamento, também canalizou o escoamento noutros locais, aumentando o impacto nessa zona", aponta o relatório.

O LNEC deixou ainda várias recomendações na sequência do relatório, como "que as alterações provisórias efetuadas na rede de drenagem enterrada sejam antecipadamente analisadas com a entidade que gere esta infraestrutura", sendo "assegurada a capacidade de vazão existente".

"Que os materiais depositados ou soltos no estaleiro sejam contidos por forma a evitar o seu arrastamento e a colmatação das sarjetas e sumidouros a jusante, cuja superfície deve encontrar-se desobstruída", recomenda ainda o relatório.

Os estaleiros devem ainda recorrer a "tapumes que permitam a passagem de água", ou ser "efetuados desvios para locais que permitam a acumulação temporária de água em excesso".

Por fim, o LNEC recomenda que "os acessos às estações de metro sejam sobrelevados em relação à superfície circundante e que o alinhamento da entrada não coincida com o sentido predominante do escoamento à superfície".

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do projeto de construção da Linha Rosa do Metro do Porto já identificava como uma "vulnerabilidade" a possibilidade de cheias devido ao desvio de condutas, mas com impacto reduzido.

O documento consultado pela Lusa em janeiro, datado de fevereiro de 2020, aponta a "obstrução temporária da rede de drenagem de águas pluviais e desvio provisório do escoamento, em especial decorrente do projeto do desvio do rio da Vila (com uma intervenção mais expressiva na rede de drenagem pluvial)".