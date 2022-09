Obras da Brisa no túnel de Águas Santas na Maia terminam no final do ano

"A reformulação do nó de Ermesinde (e das praças de portagem) será concluída a 31 de outubro. As obras de reformulação dos dois túneis já existentes estarão concluídas a 31 de dezembro de 2022 -- é esta a data estimada para a conclusão total da obra", pode ler-se numa resposta do presidente executivo da empresa, Manuel Melo Ramos, a questões da Lusa.

De acordo com a resposta do responsável, "a fase final da conclusão desta empreitada vai obrigar a interrupções pontuais do trânsito nos ramos de acesso e de saída da A4 [Autoestrada 4] no nó de Ermesinde", no distrito do Porto, como tem acontecido nas últimas semanas.

As interrupções "serão feitas maioritariamente no período noturno", tal como já tem sucedido, de forma a aumentar a "comodidade e segurança" dos clientes e "com o objetivo de minimizar o impacto no nível de serviço" da autoestrada, de acordo com a Brisa.

Depois de concluída a obra, o sublanço da A4 terá "quatro vias de circulação em cada sentido na plena via; quatro vias na galeria Norte em ambos os sentidos; duas vias de circulação na galeria Sul no sentido Porto/Ermesinde; duas vias de circulação na galeria Central no sentido Matosinhos/Ermesinde".

Na empreitada inclui-se ainda a "criação de duas novas praças de portagem resultantes de alargamentos que substituirão as antigas praças de portagem que existiam junto à N208 [Estrada Nacional 208]", segundo o presidente executivo da concessionária.

Manuel Melo Ramos salienta que a empresa "investiu 43 milhões de euros na empreitada de alargamento da plena via no sublanço Ermesinde/Águas Santas", que classificou de "muito complexa".

"Por um lado, porque está a ser realizada num sublanço da A4 (Ermesinde/Águas Santas) que tem uma elevada utilização -- o que obriga a um esforço adicional no planeamento dos trabalhos de forma a mitigar o mais possível o impacto causado nos clientes", refere o responsável da Brisa.

Por outro lado, "porque incluiu a construção de um novo túnel (a galeria Norte), a reformulação de dois túneis já existentes (as galerias Sul e Central), o alargamento da plena via de duas para quatro vias de circulação e ainda as reformulações das praças de portagem e do nó de Ermesinde".

As obras de alargamento da A4 no sublanço Águas Santas -- Ermesinde, incluindo a construção de um novo túnel, foram iniciadas em 2015, estiveram paradas e retomaram em 2020.