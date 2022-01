Obras nas ferrovias novamente adiadas para 2023

A infraestruturas de Portugal assume atrasos nas obras de modernização da ferrovia. O JN avança esta sexta-feira que em causa estão os atrasos nas linhas da beira alta, e parte das intervenções na linha do norte. As obras devem ficar prontas no final de 2023. O investimento de dois mil milhões de euros devia ter sido cumprido no mês de setembro.