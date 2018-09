Partilhar o artigo Obras no Porto de Setúbal vão custar 24,5ME e terminam em maio de 2019 - Governo Imprimir o artigo Obras no Porto de Setúbal vão custar 24,5ME e terminam em maio de 2019 - Governo Enviar por email o artigo Obras no Porto de Setúbal vão custar 24,5ME e terminam em maio de 2019 - Governo Aumentar a fonte do artigo Obras no Porto de Setúbal vão custar 24,5ME e terminam em maio de 2019 - Governo Diminuir a fonte do artigo Obras no Porto de Setúbal vão custar 24,5ME e terminam em maio de 2019 - Governo Ouvir o artigo Obras no Porto de Setúbal vão custar 24,5ME e terminam em maio de 2019 - Governo

Tópicos:

Portos,