OCDE afirma que é necessário reforçar o Ministério Público para combater corrupção

18 Fev, 2019, 10:52 / atualizado em 18 Fev, 2019, 10:55

No relatório, apresentado esta segunda-feira, a OCDE considera que o Ministério Público e a Polícia Judiciária devem ser dotados de recursos adequados e continuar a dar formação especializada aos procuradores sobre crimes económicos e financeiros.



A OCDE defende que as autoridades públicas deveriam ajudar os bancos a 'limpar' os seus balanços do crédito malparado, pois ainda é elevado apesar de alguns progressos feitos, mas admite que as regras europeias dificultam essa ajuda.



A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) divulgou hoje o Relatório Económico sobre Portugal (Economic Survey da OCDE - Portugal 2019), em que, sobre o setor financeiro, destaca o problema do crédito malparado, que considera um "desafio" por ainda continuar elevado, apesar dos "progressos significativos" feitos nos últimos anos, acompanhando também o reforço das exigências da regulação e reformas legais e judiciárias que ajudam a lidar com o problema.