OCDE anuncia acordo de 136 países para taxa mínima de 15% a multinacionais

"Uma grande reforma do sistema internacional de impostos foi hoje finalizada, com a OCDE a assegurar que as empresas multinacionais estarão sujeitas a uma taxa mínima de 15% a partir de 2023", comunicou hoje a instituição multilateral.



Quénia, Nigéria, Paquistão e Sri Lanka ficaram de fora.



A OCDE diz que este acordo vai permitir mais justiça e que é uma vitória para um multilateralismo efetivo e equilibrado.



Este imposto global mínimo vai permitir aos governos nacionais arrecadarem 130 mil milhões de euros anualmente em receita fiscal.



Por outro lado, permitirá também distribuir os cerca de 100 mil milhões de euros em lucros de várias multinacionais pelos países onde estas realmente operam e não onde têm a sua sede fiscal.



De acordo com a organização liderada por Mathias Cormann, o acordo compreende "136 países e jurisdições que representam mais de 90% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial", incluindo territórios como a Estónia, Hungria ou Irlanda, que anunciaram a sua adesão ao acordo nos últimos dias.



C/Lusa