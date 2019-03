OCDE corta previsões. "Expansão mundial continua a perder força"

Carlos Santos Neves - RTP06 Mar, 2019, 10:58 / atualizado em 06 Mar, 2019, 11:10 | Economia

“A expansão global continua a perder força”, escreve a OCDE nas perspetivas intercalares – Interim Economic Outlook - agora divulgadas.



O crescimento mundial, prevê a organização, “deve descer para 3,3 por cento em 2019 e 3,4 por cento em 2020”. Isto “com os riscos negativos” em rota ascendente.A OCDE corrige em baixa a previsão para a quase totalidade do G20. Para a Zona Euro, os acertos são “particularmente acentuados”.





Relativamente às anteriores estimativas, conhecidas em novembro, os acertos em baixa das previsões de crescimento do PIB global são de duas décimas para este ano e de uma décima para o próximo. Em 2018, a progressão foi de 3,6 por cento.



A desaceleração é justificada com quadros de incerteza política, os conflitos comerciais e a quebra de confiança entre consumidores e empresários.



“O comércio global diminuiu acentuadamente”, segundo a OCDE, que refere ainda que “as restrições comerciais introduzidas no ano passado são um obstáculo ao crescimento, ao investimento e aos níveis de vida, sobretudo para as famílias de baixos rendimentos”.



“O crescimento mundial desacelerou mais rapidamente do que o previsto no segundo semestre de 2018, para cerca de três por cento numa base trimestral”, escreve ainda a organização liderada por Ángel Gurría, para acrescentar que se trata do ritmo menos acentuado “desde meados de 2016”.



O baixar da fasquia apanha as duas maiores economias do planeta: o crescimento chinês deverá ser de 6,2 por cento em 2019, uma décima aquém da anterior previsão, mantendo-se, por outro lado, a progressão de seis por cento em 2020; para os Estados Unidos são previstos crescimentos de 2,6 por cento em 2019 e 2,2 em 2020, menos uma décima face à anterior estimativa.



“Uma desaceleração muito mais acentuada no crescimento do PIB chinês do que nas previsões atuais teria consequências adversas significativas para o crescimento e comércio globais, devido às fortes ligações que a China agora tem por todo o mundo”, sinaliza a OCDE.

Zona Euro desacelera



Para o bloco da moeda única, a OCDE prevê um crescimento de um por cento este ano. Para 2020, a estimativa é de 1,2 por cento. No primeiro caso, o acerto em baixa, relativamente à anterior previsão, é de 0,8 pontos percentuais; no segundo é de 0,4 pontos percentuais.



A OCDE faz referência à “substancial incerteza política na Europa, inclusivamente sobre o Brexit”.

c/ agências



“Uma ação coordenada, envolvendo apoio orçamental e renovados esforços de reformas estruturais, juntamente com baixas taxas de juro, oferece as melhores perspetivas para restaurar o crescimento e melhorar os padrões de vida ao longo do tempo”, propõe a OCDE.A organização sustenta mesmo que “reformas estruturais adicionais são necessárias em todos os Estados-membros para melhorar a produtividade de médio prazo e os níveis de vida”.Para a Alemanha e Itália, a OCDE procede a uma revisão acentuada, cortando as estimativas de crescimento económico em 0,9 e 1,1 pontos percentuais, respetivamente. A economia alemã deverá assim crescer, este ano, 0,7 por cento, ao passo que o PIB transalpino deverá contrair-se 0,2 por cento.França deverá apresentar, na perspetiva da organização, um crescimento de 1,3 por cento em 2019, o que espelha uma correção em baixa de 0,3 pontos percentuais face à previsão de novembro.