OCDE defende diversificação da economia em Cabo Verde contra a contração económica

A conclusão consta do "Diagnóstico da OCDE sobre a Economia Sustentável dos Oceanos de Cabo Verde", hoje apresentado a partir da Praia, capital cabo-verdiana, e também por videoconferência.

O documento foi elaborado pela OCDE, no âmbito da iniciativa "Sustainable Ocean for All", com o apoio financeiro de Portugal, e apresenta novos dados e disponibiliza uma análise abrangente e transversal da economia dos oceanos de Cabo Verde.

Com 99% do seu território composto por mar, Cabo Verde aposta essencialmente no turismo, o qual representa 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, chegando aos 45% com contribuições indiretas.

A pesca e o transporte são as outras principais atividades do país que, por isso, é tão vulnerável a choques externos, como cataclismos naturais.

O documento indica que o grande desafio que foi para Cabo Verde a pandemia de covid-19, que se seguiu a períodos de seca prolongados, e antecedeu a subida dos preços associada à guerra na Ucrânia, deve ser transformado em oportunidades, as quais devem passar por áreas como um turismo mais sustentável, as energias renováveis ou a maricultura (cultivo e criação de organismos marinhos).

A embaixadora das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça, disse na sua intervenção que o país "está entre os mais vulneráveis do mundo".

E elegeu a economia azul como determinante na recuperação de Cabo Verde, em ações que devem ser "apoiadas por todos", para "mitigar as crises que têm assolado o país".

Também o embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Moniz, alertou para os desafios com que o arquipélago se tem deparado, como a seca prolongada, a covid-19 e a escalada dos preços agudizada pela guerra na Ucrânia.

Por seu lado, o secretário-geral adjunto da OCDE, Jeffrey Schlagenhauf, sublinhou o impacto que têm tido nos pequenos estados insulares fenómenos como a pandemia de covid-19.