OCDE diz que crescimento do rendimento real `per capita` das famílias abranda para 0,2% no 3.º trimestre

Lusa07 Fev, 2018, 14:19 | Economia

O rendimento real 'per capita' das famílias - que a OCDE considera "traduzir melhor o bem-estar económico das famílias do que o Produto Interno Bruto (PIB) real 'per capita' - continuou entre julho e setembro a penalizar o crescimento do PIB real `per capita` dos países da organização, pelo quinto trimestre consecutivo.

No conjunto da União Europeia, o crescimento do rendimento real 'per capita' das famílias permaneceu estável nos 0,7%, sobrepondo-se ligeiramente à evolução de 0,6% do PIB real 'per capita', enquanto na zona euro abrandou para 0,4% e foi ultrapassado pela progressão do PIB real 'per capita' pelo sexto trimestre consecutivo.

Entre os dados disponíveis relativamente às sete maiores economias (G7), o crescimento do rendimento real 'per capita' das famílias "abrandou marcadamente" em todos os países, exceto na Itália.

"O abrandamento foi mais intenso no Reino Unido, onde o rendimento real 'per capita' das famílias se contraiu em 0,3% no terceiro trimestre, após o forte crescimento de 2,5% no trimestre anterior. O rendimento real 'per capita' das famílias esteve em contração em seis dos últimos oito trimestres", refere a OCDE.

Na Alemanha, o rendimento real 'per capita' das famílias também diminuiu no terceiro trimestre, em 0,1%, face ao crescimento de 0,5% no trimestre anterior. Já a evolução do PIB real 'per capita', pelo contrário, acelerou de 0,4% para 0,6%.

Nos EUA, o crescimento do rendimento real 'per capita' das famílias abrandou para 0,0% face aos 0,4% do trimestre anterior, tendo sido "significativamente ultrapassado" pela evolução do PIB real 'per capita', que progrediu 0,6% no terceiro trimestre.

Quanto ao Canadá, assistiu também a uma "forte desaceleração" do progresso do rendimento real 'per capita' das famílias, de 1,1% de abril a junho para 0,4% de julho a setembro, tendo também o PIB real 'per capita' "abrandado marcadamente" para 0,0%.

Segundo a OCDE, no terceiro trimestre o crescimento do rendimento real 'per capita' das famílias também abrandou, embora marginalmente, em França (para 0,4%), fixando-se este indicador no mesmo nível do PIB real 'per capita', que também "desacelerou ligeiramente".

Em Itália, o rendimento real 'per capita' das famílias "acelerou significativamente" no terceiro trimestre, evoluindo 0,8% e ultrapassando o ritmo de crescimento do PIB real 'per capita', que se manteve estável nos 0,4%.

Nos últimos dois anos, nos 35 países da OCDE o crescimento do PIB real 'per capita' ultrapassou o do rendimento real 'per capita' das famílias em 1,0 pontos percentuais, tendo o diferencial sido mais elevado no Reino Unido (2,7 pontos percentuais) e, embora a um nível bastante inferior, nos EUA (1,1 pontos percentuais).

Pelo contrário, o crescimento do rendimento real 'per capita' das famílias superou o do PIB real 'per capita' em Itália (0,1 pontos percentuais), Canadá (0,4 pontos percentuais), Alemanha (0,5 pontos percentuais) e França (0,8 pontos percentuais).

Entre os países do G7, desde o início da crise financeira (primeiro trimestre de 2010) este diferencial foi mais alto no Reino Unido (6,4 pontos percentuais), enquanto nos EUA e no Canadá a evolução do rendimento real 'per capita' das famílias ultrapassou marginalmente a do PIB real 'per capita' (por 0,2 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente).