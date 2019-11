OCDE estima que economia portuguesa abrande ritmo de crescimento até 2021

. E só em 2021 registará um excedente orçamental.A OCDE prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) atinja os 1,7 por cento até 2021.“Apesar da baixa inflação e das condições financeiras favoráveis, o crescimento dos gastos das famílias deve diminuir devido a alguma moderação no crescimento e na estabilização do crescimento e estabilização do emprego”, realça odivulgado hoje pela OCDE.A OCDE deixa, no entanto, o aviso de que. A incerteza sobre o Brexit pode afetar o comércio e o turismo.Os riscos negativos derivam de uma deterioração adicional das perspetivas da União Europeia.Segundo a OCDE, o crescimento do consumo diminuirá devido à redução do crescimento salarial. Já o crescimento das exportações será suportado por ganhos de competitividade, apesar dos desafios externos.que resultaram de mais emprego e maior competitividade.“As políticas estruturais podem ajudar a aumentar ainda mais o crescimento da produtividade”, lê-se no relatório das Perspetivas Económicas da ODCE.A organização alerta ainda para o facto de os bancos continuarem vulneráveis aos elevados níveis de créditos malparados.

No último relatório divulgado em maio, a OCDE reviu em baixa a estimativa para o PIB para 1,8 por cento e agravado a previsão do défice para 0,5 por cento.





No relatório de 228 páginas, três das quais dedicadas a Portugal , a OCDE frisa que e “atividade económica permaneceu dinâmica no primeiro semestre de 2019”.

“As exportações diminuíram ligeiramente e a confiança industrial deteriorou-se na segunda metade do ano, refletindo a crescente incerteza sobre as condições e tensões comerciais”, acrescenta oNo entanto, “os indicadores de confiança para serviços, consumo e construção estabilizaram, o que indica alguma resistência a desenvolvimentos externos negativos”.Em relação à política fiscal, a OCDE prevê que “permaneça prudente com um orçamento quase equilibrado entre 2019/2021, o que equivale a uma postura fiscal amplamente neutra”.“Portugal também necessita de continuar a aumentar o nível de escolaridade da população. A escolaridade continua a melhorar, mas”, aconselha o relatório.A OCDE recomenda por isso uma forte aposta nas escolas profissionais.