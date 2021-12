OCDE estima que PIB nacional cresça 4,8% em 2021

Para o ano, as perspetivas são ainda mais animadoras, com uma subida de 5,8% da economia. O mais recente relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, divulgado há momentos, assume que a gestão da pandemia no país, contribuiu para esta recuperação do produto interno bruto.