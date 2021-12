OCDE preconiza mais carga fiscal para imobiliário e heranças

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico considera que há margem em Portugal para aumentar os impostos sobre o imobiliário e sobre heranças. A OCDE prevê que as insolvências aumentem depois do fim das moratórias de crédito, e apesar do reforço à capitalização das empresas.