OCDE. Presidente francês diz que nenhum Estado deverá depender de um único parceiro económico

Emmanuel Macron, reúne-se com o Presidente do Conselho europeu, Charles Michel, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para debater "desafios futuros" da OCDE.



Na intervenção que fez, o chefe de Estado francês reconheceu que a pandemia veio expôr as várias fragilidades coletivas dos estados, e defendeu que nenhum país deve depender economicamente de um único parceiro.