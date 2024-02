OCDE prevê menos crescimento e menos inflação na Zona Euro este ano

Nas previsões económicas intercalares , a OCDE está ligeiramente mais pessimista para a atividade dos países da moeda única, face a novembro.





Os economistas preveem que o crescimento na zona euro "continue fraco durante o primeiro semestre de 2024, antes de recuperar de forma constante à medida que os rendimentos reais se fortalecem".

A organização prevê, assim, um crescimento do PIB na zona euro de 0,6 por cento em 2024, menos três décimas em relação à previsão anterior. Para 2025, a previsão é de um crescimento de 1,3 por cento.



A OCDE explica que o crescimento das economias deverá ainda ser moderado dado o nível elevado das taxas de juro e o abrandamento do comércio internacional.

Entre as principais economias do bloco da moeda única, a OCDE prevê que o PIB alemão suba 0,3 por cento em 2024 (-0,3 pp. do que anteriormente), antes de avançar 1,1 por cento em 2025 (-0, 1 pp. do que o esperava).



Para França espera um crescimento de 0,6 por cento este ano (-0,2 pp. do que em novembro) e de 1,2% em 2025, enquanto para Itália manteve a projeção inalterada em 0,7 por cento em 2024 e 1,2 em 2025. Já o PIB espanhol cresce 1,5 em 2024 (mais 0,1 do que no anterior relatório) e dois por cento em 2025.



Os economistas avisam ainda que os ataques no Mar Vermelho podem vir a pressionar a inflação com o aumento dos custos de transporte e atrasos nos prazos de entrega. A organização estima que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) pode subir 0,4 pontos percentuais ao fim de um ano se a subida nos custos de transporte marítimo continuar.



"A investigação da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento] sugere que o recente aumento de 100% nos custos de transporte, se persistir, poderá aumentar a inflação anual dos preços de importação da OCDE em cerca de cinco pontos percentuais", pode ler-se no relatório das projeções económicas intercalares publicado hoje.



A concretizar-se, segundo a organização, a estimativa é de mais 0,4 pontos percentuais na inflação dos países da OCDE, medida pelos preços no consumidor, após cerca de um ano. OCDE mais otimista sobre crescimento global

Para o conjunto da economia dos países da OCDE, a organização é mais otimista e prevê um crescimento de 2,9% este ano, antes de recuperar para 3% em 2025.



A OCDE destaca que o crescimento global se revelou resiliente em 2023, com a inflação a diminuir mais rapidamente do que o previsto, mas os resultados divergiram entre os países, com um forte crescimento nos Estados Unidos e em diversas economias emergentes, o que contrastou com uma desaceleração na maioria dos países europeus.



Em 2025 prevê-se que o crescimento mundial acelere para 3%, impulsionado por uma flexibilização generalizada da política monetária, à medida que a inflação converge para as metas do banco central e uma recuperação constante dos rendimentos reais, aponta.



A OCDE considera que “na ausência de novos choques adversos na oferta, o arrefecimento das pressões sobre a procura deverá permitir que a inflação global e a inflação subjacente caiam ainda mais na maioria das economias”.



Entre as principais economias mundiais, a OCDE prevê que o PIB norte-americano cresça de 2,5% em 2023 para 2,1% em 2024 e 1,7% em 2025, enquanto o da zona euro avança de 0,5% em 2023 para 0,6% em 2024 e 1,3% em 2025.



Para a China aponta uma moderação do crescimento, passando de uma taxa de 5,2% em 2023 para 4,7% em 2024 e 4,2% em 2025, enquanto para o Reino Unido prevê uma expansão de 0,3% em 2023, de 0,7% em 2024 e de 1,2% em 2025.

c/Lusa