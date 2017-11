OCDE revê em alta crescimento de Portugal até 2019

O principal risco apontado está no endividamento, tanto do Estado como do setor privado.



Assim, em 2017, Portugal deve crescer 2,6 por cento, acima da média da Zona euro, que fica em 2,4.



Para 2018, a previsão é de aumento da riqueza em Portugal de 2,3 por cento, enquanto nos países do Euro será de 2,1.



Quanto ao défice, o rumo apontado é de redução clara também, ficando em 1,5 por cento este ano as previsões do governo e da Comissão Europeia apontam para 1,4.



Baixando para um por cento em 2018 e para 0,3 em 2019.