OCDE revê em baixa crescimento económico de Portugal

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, este crescimento está assente nas reformas implementadas no passado e nas condições favoráveis da procura interna e nas exportações.





O Economic Outlook de maio projeta uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2 por cento tanto em 2018 como em 2019, contra os 2,3 por cento previstos na edição de novembro. Menos uma décima que na anterior previsão e que a atual estimativa do Governo.







A execução de fundos estruturais em 2018 vai suportar o investimento e o crescimento do consumo vai permanecer sólido, "refletindo um forte crescimento do emprego", mas a OCDE adverte que "o crescimento lento da produtividade prejudica a sustentabilidade da recuperação".



O consumo continuará a crescer de forma sólida, segundo a OCDE, graças a um forte aumento do emprego.



Alertas e necessidade de reformas



No entanto, a OCDE deixa dois alertas: um choque económico ou financeiro que pode afetar significativamente a economia devido ao elevado endividamento, em particular do Estado; a eliminação do banco de horas individual pode trazer problemas para o mercado de trabalho.







"Reverter alguns aspetos das reformas anteriores do mercado de trabalho, como o banco de horas individual, pode ser prejudicial para o crescimento do emprego", lê-se no relatório.



Nestas previsões a OCDE exorta o governo português a fazer reformas estruturais que aumentem a produtividade.







Para a OCDE, a política orçamental para este ano e o próximo "é apropriada, dada a necessidade de manter a sustentabilidade financeira sem dificultar, ao mesmo tempo, a recuperação económica".

Atrair mais investimento







Álvaro Santos Pereira, que falava à margem da apresentação das perspetivas económicas da OCDE, destacou que, apesar de a organização "prever um crescimento da economia portuguesa a rondar os 2,2 por cento este ano e no próximo", são precisas novas reformas, senão "o crescimento vai parar".







Álvaro Santos Pereira, que atualmente é ecomista-chefe interino da OCDE, defende que é necessário “atrair mais investimento”.



“Só baixando a nossa taxa de IRC para níveis competitivos vamos conseguir atrair mais investimento. Ao mesmo tempo é necessário baixar a carga fiscal das famílias. Porque é preciso fazer uma reforma fiscal que alargue a base fiscal. Haja menos isenções para empresas e para os indivíduos com maiores rendimentos. Ao mesmo tempo que se alarga a base fiscal consegue-se aumentar rendimentos e baixar as taxas de IRC e depois de IRS que são fundamentais”, acrescentou o ex-titular da pasta da Economia.

"Para mim, é mais do que evidente - e tenho dito isso muito claramente - para os próximos anos tem de haver uma nova onda de reformas. Se não houver uma nova onda de reformas, o crescimento vai parar, tão simples como isso", frisou.





No setor do ensino, Álvaro Santos Pereira afirmou que "houve já uma grande melhoria nos últimos anos, mesmo nos indicadores do PISA, para Portugal", mas o país continua "a ter um sistema vocacional de ensino profissional que ainda não responde às necessidades dos mercados".



"Nós achamos que é muito importante haver primeiro uma auditoria de tudo o que é sistema de formação em Portugal, para selecionar o trigo do joio, mas depois principalmente avançar com uma integração do sistema profissional que existe no IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional] com o sistema educativo que é tutelado pelo Ministério da Educação. Portanto, apostar num sistema dual de aprendizagem para que as nossas empresas possam suprir as suas necessidades de mão de obra", recomendou.



Governo fala em reconhecimento da OCDE

Numa reação ao Economic Outlook, o Ministério das Finanças frisa que a OCDE “reconhece como positivos os efeitos da política orçamental em curso, moderadamente expansionista em 2018 e globalmente neutra em 2019, por forma a manter a sustentabilidade orçamental no médio-prazo, sem compensar a recuperação da economia e permitindo consolidar a estratégia de redução da dívida pública”.



“O Governo reafirma o seu compromisso com as reformas em curso prosseguindo a execução do Programa Nacional de Reformas para aumentar o crescimento potencial da economia, melhorar as condições de trabalho e consolidar as contas públicas”, acrescenta um



O documento destaca também “a importância da implementação da Estratégia Nacional de Competências em parceria com a OCDE, e articulada através de um conjunto de medidas estruturantes de grande alcance para a educação, formação e emprego”.

C/Lusa



O relator destas previsões, o ex-ministro da Economia Álvaro Santos Pereira, diz que Portugal deverá apoiar a acumulação de competências e qualificações e melhorar a eficiência do ensino profissional para ajudar na melhora da produtividade.