OCDE reviu em baixa a previsão de crescimento da economia portuguesa

Já em 2023 haverá uma forte travagem para um crescimento de apenas 1,7%.



As previsões da OCDE para a economia estão sustentadas no investimento público que será feito com os fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência e espera também um regresso em força, do Turismo a Portugal.



Quanto à inflação, a organização espera que se situe nos 6,3% este ano, bem acima dos 4% previstos pelo Governo. Valor a que deverá chegar apenas em 2023.