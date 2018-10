OE 2019. ISP, a "noiva" e desinvestimento público dominam debate

RTP30 Out, 2018, 11:50 / atualizado em 30 Out, 2018, 13:59 | Economia

Talvez por isso, Siza Vieira limitou-se a descrever as medidas já anunciadas para a sua nova pasta. Diz ver nesta proposta de OE "um orçamento com bases sólidas que permitem lançar o país num crescimento sustentável e responsável".







O programa Regressar, dirigido aos emigrantes que queiram voltar a Portugal, foi um dos focos da sua apresentação. Siza Vieira espera que a medida permita "a captação de recursos humanos para as nossas empresas".

Mencionou ainda em medidas de apoio ao investimento no interior do país.







Como era de esperar, teve depois de enfrentar perguntas sobre a falta de investimento no interior e as críticas, à esquerda, à constante execução aquém do investimento público previsto no Orçamento.







Já a direita preferiu denunciar o "monumental embuste" da descida do ISP, como lhe chamou o PSD, ou "publicidade enganosa", como disse o CDS.

A noiva

António Costa e Silva, do PSD, atacou o primeiro-ministro, afirmando que o interior está a perder população e emprego e apontando o dedo a António Costa.







Antecipando a intervenção do deputado social-democrata Ricardo Batista Leite, lembrou que "abrem concursos" mas que nunca nada acontece, como no Serviço Nacional de Saúde, afirmando que, para o Executivo "o interior é só conversa. É só conversa porquê? Porque o Governo só é capaz de fazer contagem de votos e eles não estão no interior".





O deputado social democrata teve logo resposta por parte da deputada socialista Hortense Martins. Com o anterior Governo, de Passos Coelho, "o interior nem sequer tinha noivo", exclamou entre aplausos da sua bancada.







Hortense Martins afirmou ainda que já começa a notar-se a recuperação de postos de trabalho no interior.

O que se orçamenta e o que se executa





Baixa no ISP deixa gasóleo de fora





A Defesa do Governo





Anunciou investimentos na ferrovia e lembrou 400 escolas com turmas de menos de 21 alunos que permanecem abertas e a reabertura e instalação no interior de diversos serviços de apoio à população.

Na resposta a Nuno Magalhães, Siza Vieira defendeu a decisão do Governo de reduzir o imposto apenas sobre a gasolina, revertendo o adicional às taxas do imposto criado em 2016, porque assim a gasolina estará na média da União Europeia. O gasóleo, referiu, já está abaixo da média e as empresas podem recuperar o adicional ao imposto através do gasóleo profissional.







As perguntas do centrista sobre medidas de apoio ao interior também não ficaram sem resposta.







Siza Vieira elencou uma série de medidas, num tom conciliatório.

PSD ao ataque



Apesar dos esclarecimentos ao CDS, os Social democratas não se deram por cenvencidos.









"É um embuste", afirmou, já que mais de 80% dos portugueses usam gasóleo e lebrando que no OE 2019 está previsto um aumento de 213 milhões de euros na coleta da receita com ISP.



Por isso, o gasóleo deve aumentar através de um aumento da taxa de carbono, referiu, denunciando a iniciativa anunciada pelo ministro das Finanças esta segunda-feira no Parlamento.



“Assistimos ontem a um monumental embuste na Assembleia da República. Os portugueses têm o direito de saber que anúncio da redução em três cêntimos é um monumental embuste", afirmou Cristovão Norte.

"Os 2000 mil milhões de euros que meteram em cima dos combustíveis continuam lá”, disse o deputado social-democrata.







O debate sobre a proposta do Orçamento do Estado 2019 deverá durar ao todo cerca de seis horas. O documento vai ser aprovado na generalidade com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e PAN, passando depois ao debate na especialidade.



