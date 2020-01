OE 2020. Mário Centeno considera ilegítimo dizer que há verbas "escondidas" no orçamento

Mário Centeno criticou os técnicos da UTAO. A unidade que dá apoio ao parlamento concluiu que a proposta do Orçamento de Estado não conta com as receitas de IRS e as contribuições sociais geradas pelo aumento dos salários da função pública. O Ministro das Finanças considerou essa conclusão ilegítima.