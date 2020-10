OE 2021. João Leão duvida que verba prevista para a TAP seja suficiente

O ministro das Finanças admite que a TAP poderá precisar de mais do que os 500 milhões de euros inscritos na proposta do Orçamento do Estado para 2021. João Leão explica que este "é um valor ainda indicativo e referencial", e não é o "pior cenário".