OE 2022. Afinal haverá aumento de impostos a pagar

É uma das medidas com mais impacto no bolso dos portugueses. O número de escalões de IRS deverá passar de sete para nove. O Governo quer desdobrar o terceiro escalão onde atualmente estão rendimentos coletáveis entre os 10 mil e os 20 mil euros com uma taxa de 28,5%.