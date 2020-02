OE. Medidas aprovadas contra a vontade do PS

As medidas de alteração ao Orçamento que foram aprovadas contra a vontade do PS têm um impacto de 40 milhões de euros na despesa do Estado. Entre estas medidas estão a redução do valor máximo das propinas, o fim das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários ou o IVA das touradas a 23 por cento.