OE2018 com fim dos duodécimos, pior IRC e novo regime para recibos verdes

Segunda-feira será votada um documento já com muitas mudanças.



Em 2018, os subsídios de férias e de Natal deixam de ser pagos ao longo do ano, ou seja em duodécimos, tanto no setor privado como no público. Passam a ser pagos de uma só vez.



Haverá também um agravamento dos impostos a pagar pelas grandes empresas.



O adicional do IRC vai aumentar de sete para nove por cento.



E foi também já aprovado no Parlamento o novo desenho do regime fiscal dos trabalhadores a recibos verdes.



As novas regras abrangem menos trabalhadores e deixam de fora agricultores e pequenos comerciantes.