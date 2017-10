Partilhar o artigo OE2018: Proposta do Governo limita deduções automáticas no IRS dos trabalhadores a recibos verdes Imprimir o artigo OE2018: Proposta do Governo limita deduções automáticas no IRS dos trabalhadores a recibos verdes Enviar por email o artigo OE2018: Proposta do Governo limita deduções automáticas no IRS dos trabalhadores a recibos verdes Aumentar a fonte do artigo OE2018: Proposta do Governo limita deduções automáticas no IRS dos trabalhadores a recibos verdes Diminuir a fonte do artigo OE2018: Proposta do Governo limita deduções automáticas no IRS dos trabalhadores a recibos verdes Ouvir o artigo OE2018: Proposta do Governo limita deduções automáticas no IRS dos trabalhadores a recibos verdes