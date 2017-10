OE2018: PSD vai propor reposição do anterior regime fiscal para trabalhadores independentes

Lusa30 Out, 2017, 16:08 | Economia

Na abertura das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até terça-feira em Braga, o líder parlamentar, Hugo Soares, lamentou que, antes das eleições autárquicas, todas as medidas que iam sendo conhecidas sobre o Orçamento do Estado do próximo ano fossem "um mar de rosas".

"Depois das eleições, veio o que nos quiseram esconder: um aumento dos impostos generalizado, invenção novos impostos, e até um aumento brutal dos impostos aos trabalhadores independentes, os chamados recibos verdes, num ataque sem precedentes à classe média, empreendedores", criticou.

Hugo Soares deixou, a esse propósito, um compromisso em nome da sua bancada: "O grupo parlamentar do PSD apresentará uma proposta com vista a que tudo fique como estava e que este ataque à classe média não tenha o efeito que o Governo, o PCP e o BE querem, que é aumentar exponencialmente a carga fiscal sobre trabalhadores independentes em Portugal".

Dizendo estar consciente que os votos do PSD não são suficientes para aprovar a proposta, o líder parlamentar do PSD disse esperar que PCP e BE não tenham "qualquer tipo de rebuço" em aprová-la.

"É bom que o deputado Jerónimo de Sousa e Catarina Martins, que se entretêm ao fim de semana a fingir que fazem oposição ao Governo, sejam consequentes", desafiou.