OE2019 aprovado em votação final global

RTP29 Nov, 2018, 13:19 / atualizado em 29 Nov, 2018, 14:31 | Economia

A bancada do PS aplaudiu de pé a aprovação do Orçamento feito, enquanto os deputados dos partidos de esquerda e do PAN - que também votatram a favor - optaram por ficar sentados, sem bater palmas.



A deputada socialista Helena Roseta anunciou uma declaração de voto.



A proposta de Grandes Opções do Plano para 2019 foi igualmente aprovada, com a mesma votação.



O processo de debate orçamental terminou esta quinta-feira, após quatro dias de votações na especialidade de quase um milhar de propostas mas que não alteraram significativamente o projetado equilíbrio entre receitas e despesas, ficando-se bem longe do cenário de "catástrofe" temido pelo Governo.



Pagamento antecipado ao FMI



Antes da votação, o primeiro-ministro anunciou que Portugal vai pagar até ao final do ano a totalidade da sua dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI), num discurso em que salientou a importância de se reduzirem encargos para futuro.

"Com a mesma determinação com que temos governado e que me permite hoje anunciar que até ao final deste ano pagaremos a totalidade da dívida ao FMI, de 4,6 mil milhões de euros, com todo o significado que comporta mais este virar de página", declarou António Costa, na Assembleia da República, momentos antes de se proceder à votação final global do Orçamento do Estado para 2019.





Segundo o primeiro-ministro, o pagamento antecipado da dívida ao FMI "reforçará a credibilidade internacional" de Portugal a nível externo.

"Vencidas as dúvidas de muitos, desmentidos os anunciados planos B, desautorizadas as proclamadas impossibilidades aritméticas, afastados os receados diabos, este é o momento certo de dizer, valeu a pena afirmar uma alternativa de Governo que permitiu reconstruir a confiança", sustentou António Costa.

António Costa sublinhou ainda que o Executivo quer reforçar a sustentabilidade, “prosseguindo a trajetória de redução da dívida pública, diminuindo os encargos e melhorando a o equilíbrio financeiro da Segurança Social".



O primeiro-ministro considerou que “a confiança” foi a principal conquista da legislatura, tanto dos cidadãos nas instituições democráticas como na União Europeia.







António Costa começou o discurso por citar os partidos de esquerda que se preparavam para viabilizar o quarto Orçamento do Estado e que construíram um modelo de governação apelidado de “geringonça”. Segundo Costa, os partidos da geringonça "construíram" a solução política que contribuiu para Portugal “recuperar a credibilidade internacional".



“Mudamos a política e mudamos as políticas. De facto, os resultados confirmam que vale a pena”, afirmou. "Política de restituição de rendimentos"

Durante o discurso que antecedeu a votação final global do Orçamento do Estado para 2019 na Assembleia da República, António Costa defendeu que “a política de restituição de rendimentos foi essencial pra recuperar a confiança dos portugueses”.



“Devolvemos mil milhões de euros por ano em IRS às famílias portuguesas” e “não sacrificámos os portugueses à obsessão do défice; melhorámos o défice melhorando a vida dos portugueses”, sustentou, para depois rematar: “prometemos uma alternativa e cumprimos”.



No louvor que teceu aos benefícios da redução do défice e da dívida, sem cortes nas pensões e nos salários, António Costa apontou ainda o crescimento do emprego como resultado das políticas adotadas: 340 mil postos de trabalho.





Sem nunca mencionar da polémica em torno da redução do IVA para seis por cento nos espetáculos tauromáquicos - que o opôs ao líder da bancada socialista, António Costa apontou o reforço das verbas para a Ciência e para a Cultura.





“A Cultura terá em 2019 o maior orçamento de sempre", declarou.