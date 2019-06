OE2019. Carreiras longas no Estado vão ter penalização reduzida no acesso à reforma

RTP03 Jun, 2019, 11:07 / atualizado em 03 Jun, 2019, 11:27 | Economia

Assim, e se a atual alteração prevista no DLEO for aprovada, um funcionário público com 43 anos de descontos terá como idade legal de reforma os 65 anos e cinco meses e não os 66 anos e cinco meses em vigor uma vez que 'ganha' um ano pelo facto de ter mais três de descontos que os 40 exigidos.





O Decreto-Lei de Execução Orçamental a que a Lusa teve acesso e que aguarda ainda aprovação em Conselho de Ministros, prevê ainda que a aposentação se pode verificar “independente de qualquer outro requisito, quando o subscritor contar 15 anos de serviço e a idade normal de acesso à pensão de velhice que sucessivamente estiver estabelecida no regime geral da segurança social”.

Nesta versão preliminar do Decreto-Lei de Execução orçamental prevê-se ainda que, para efeitos do apuramento da pensão mínima, esta "apenas é elevada para o montante mínimo legalmente previsto quando o aposentado ou reformado não receba pensão ou pensões de valor global igual ou superior à pensão mínima que seria devida com base exclusivamente no tempo de serviço da CGA".





Oficiais de Justiça: suplemento integrado no salário base

O Decreto-Lei de Execução Orçamental prevê ainda que o valor do suplemento remuneratório atualmente pago aos oficiais de justiça como compensação pelo trabalho de recuperação dos atrasos nos processos vai ser integrado na sua remuneração base. O suplemento é assim extinto.







Caso venha a ser acolhida na versão final do Decreto-Lei de Execução Orçamental, esta medida entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da publicação do diploma.





As. Um funcionário público pode reformar-se antecipadamente a partir dos 55 anos de idade e 30 de carreira contributiva, com sujeição às penalizações previstas: o fator de sustentabilidade e corte de 0,5 por cento por cada mês de antecipação em relação à idade legal de reforma.O documento prevê também que a aposentação voluntária (quando não dependa da verificação de incapacidade) "fixa-se com base na lei em vigor à data em que seja recebido o pedido de aposentação pela Caixa Geral de aposentações" e na situação "existente à data em que o mesmo seja despachado".e a situação do requerente (idade e tempo de serviço) à data do despacho.Põe-se fim a uma norma introduzida pelo anterior Governo de aplicação das regras de aposentação à altura de deferimento do pedido e não no momento da entrada, que tentava assim contrariar uma “corrida às reformas” cada vez que era anunciado que as regras iriam mudar. Esta norma tinha sido entretanto considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional.O Decreto-Lei da Execução Orçamental de 2019 ainda não foi aprovado pelo Governo, tendo o Ministério das Finanças indicado à Lusa, que "a proposta de 2019 não deverá trazer alterações significativas face a 2018".Nos quatro anos de mandato do atual Governo, 2019 fica como aquele em que o Governo aprovará mais tarde o Decreto-lei de Execução Orçamental, que estabelece as normas de plena execução do Orçamento do Estado, nomeadamente em termos de cativações.O documento revela que o valor do suplemento a integrar na remuneração base mensal é o que corresponde ao "resultado final da multiplicação por 11 do valor mensal atualmente auferido e à divisão deste valor por 14".O valor deste suplemento, que é abonado 11 vezes por ano, é, assim, dividido pelos 14 salários auferidos pelos trabalhadores durante um ano.Em causa está um suplemento que corresponde a 10% da remuneração e que é atribuído aos oficiais de justiça colocados em lugares dos quadros das secretarias dos tribunais e de serviços do Ministério Público, "para compensação do trabalho de recuperação dos atrasos processuais".O pagamento começou por ser de 5% em outubro de 1999, juntando-se mais 5% a partir de 1 de janeiro de 2000, perfazendo os 10%, estando prevista a sua suspensão aos trabalhadores em que se verificasse não ter havido "sensível recuperação dos atrasos processuais" e uma classificação inferior a “Bom”.O projeto do DLEO precisa que esta integração do suplemento se traduz "num incremento da remuneração base mensal correspondente a cada categoria e escalão, dela passando a fazer parte integrante para todos os efeitos legais".O diploma adianta ainda que a medida "representa a compensação devida aos oficiais de justiça pelo cumprimento do dever de permanência a que os mesmos estão estatutariamente sujeitos".