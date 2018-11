OE2019 na especialidade. O que mudou no Orçamento

RTP29 Nov, 2018, 10:55 / atualizado em 29 Nov, 2018, 11:10 | Economia

Na sexta-feira, o primeiro-ministro manifestava receio de uma “catástrofe orçamental”, temendo uma multiplicação de “coligações negativas” contra o Governo. Em causa, as propostas de alteração ao OE2019 que poderiam implicar um aumento da despesa e/ou diminuição da receita.







Ao fim de três dias de discussão e votação na especialidade, os receios parecem atenuados. De acordo com fontes da bancada socialista citadas pela agência Lusa, numa primeira estimativa, as alterações orçamentais contra a vontade do Governo deverão ter um impacto de 200 milhões de euros, “no máximo”, um valor que consideram estar “em linha” com o que se passou em anos anteriores. O PS comunicou ontem ao início da noite que não alterava o limite de endividamento previsto no Orçamento.







O comentador da RTP, Ricardo Arroja, fez as contas e conclui que as alterações ao Orçamento do Estado têm um "impacto residual", lembrando que o debate na especialidade manteve medidas consideradas emblemáticas a nível da despesa pública, como o reforço da prestação social de inclusão, o aumento extraordinário das pensões, redução do preço dos passes sociais e a gratuitidade dos manuais escolares para o ensino público.







Houve medidas com forte impacto orçamental que ficaram pelo caminho, como por exemplo a descida do IVA da eletricidade, enquanto um novo escalão no adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis pode trazer alguns milhões aos cofres do Estado. Há, no entanto, medidas que ainda não foram contabilizadas, como por exemplo, a inclusão de três novas vacinas no Plano Nacional de Vacinação.







Terminada a fase de debate na especialidade, o que muda ou não no Orçamento?



Professores, veículos e energia



Um dos temas quentes para o Governo nos últimos meses, o dos professores, ficou com eventual impacto adiado. Da especialidade saiu a decisão de que o Governo deveria voltar à mesa de negociações com os sindicatos, tendo em vista uma solução para a contabilização do tempo de carreira. No entanto, as propostas com impacto no Orçamento de 2019 não passaram.







A esquerda parlamentar fez cair as propostas do PSD e CDS-PP para reduzir o IRC e para eliminar totalmente a sobretaxa de 2016 aplicada ao Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).





Pelo caminho ficou também a intenção da esquerda de alargar a diminuição do IVA na eletricidade, nomeadamente no que toca às potências contratadas.







No capítulo da energia, o Partido Socialista acabou por retirar a proposta que alargava a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) às centrais elétricas atribuídas pro concurso público.







Imóveis e Proteção Civil







No que toca ao IMI, a proposta do Bloco de Esquerda para revogar a isenção de pagamento de IMI e de IMT pelos partidos foi chumbada. Neste domínio, uma outra proposta do Bloco de Esquerda foi aprovada.







Com a oposição do PSD e CDS, o Parlamento ratificou a criação de mais um escalão (1,5%) no adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis, aplicável ao património cujo valor esteja avaliado acima dos dois milhões de euros.







A Assembleia da República aprovou também o fim da isenção de IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis) para fundos de investimento imobiliário, proposta pelo PCP.







O Parlamento deu ainda aval a duas propostas do PS sobre a tributação de mais-valias imobiliárias, impedindo que o valor de apoios concedidos pelo Estado dos quais resulte a valorização do imóvel, influencie o valor de aquisição. A outra proposta visa criar o benefício de isenção da tributação para pessoas com mais de 65 anos em determinadas circunstâncias.







Em sentido contrário, a taxa municipal para a Proteção Civil foi chumbada. O imposto proposto pelo Orçamento do Estado previa que empresas com atividade considerada de risco e proprietários de prédios urbanos e rústicos a suportassem.







Também o artigo da proposta do Orçamento do Estado que criava o Fundo de Financiamento da Descentralização foi eliminado.



Saúde e touradas



Na reta final das votações na especialidade, nesta quarta-feira, foi aprovada a proposta que permite que a Autoridade Tributária passe a ter acesso aos dados dos regimes excecionais de regularização tributária (RERT), ou seja, amnistias fiscais.











Na área da saúde, destaque para a aprovação por unanimidade a possibilidade de recurso ao ajuste direto para a construção do Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.







O Parlamento aprovou ainda a inclusão das vacinas da meningite B, do rotavírus e do HPV para os rapazes no Plano Nacional de Vacinação.





O aumento de impostos das tributações autónomas sobre a compra de carros de empresas proposto pelo Executivo foi colocado na gaveta pelo PCP, BE, PSD e CDS.Os residentes emque comprem e vendam imóveis em Portugal com mais-valias imobiliárias vão ver esses rendimentos tributados a uma taxa de 35%, superior aos 28% até agora aplicados.O IVA vai mesmo baixar para os espetáculos culturais. As propostas de alteração do PSD, PCP e CDS-PP para que as touradas também beneficiassem da descida para os 6% foram aprovadas na terça-feira, num tema que gerou polémica na bancada do PS.O projeto-piloto para estudar e implementar uma rede de apoio aos cuidadores informais teve luz verde do parlamento.