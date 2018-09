Partilhar o artigo OE2019: Proposta será "responsável" e dará continuidade à reforma do IRS Imprimir o artigo OE2019: Proposta será "responsável" e dará continuidade à reforma do IRS Enviar por email o artigo OE2019: Proposta será "responsável" e dará continuidade à reforma do IRS Aumentar a fonte do artigo OE2019: Proposta será "responsável" e dará continuidade à reforma do IRS Diminuir a fonte do artigo OE2019: Proposta será "responsável" e dará continuidade à reforma do IRS Ouvir o artigo OE2019: Proposta será "responsável" e dará continuidade à reforma do IRS

Tópicos:

IRS Centeno,