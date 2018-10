OE2019. Rio considera inadmissível diferença de valores sobre défice

RTP24 Out, 2018, 08:57 / atualizado em 24 Out, 2018, 10:39 | Economia

"Este assunto é demasiado grave para ser verdade. Para que as pessoas entendam do que estamos a falar, o Governo propõe que a Assembleia da República vote um Orçamento que tenha um défice de quase 1.000 milhões de euros e coloque no relatório que são só 380 milhões de euros. Isto é um engano e é absolutamente inadmissível", declarou Rui Rio, em Leiria, à entrada para um encontro de militantes do PSD.



O presidente do partido acrescentou que se trata de uma “diferença brutal em termos daquilo que é aprovado ou não aprovado na Assembleia da República".



"Não consigo entender como é que ao fim de tantos anos de democracia ainda acontecem coisas destas", realçou.



"Há uma coisa que é clara, há aqui uma falta de transparência notória. O défice em contabilidade pública e em contabilidade nacional não corresponde àquilo que é a verdade. A Assembleia da República tem o dever de impor ao Governo a correção dos mapas e dos quadros de modo a que as coisas fiquem como é dito. Se é o défice é para ser 380 (milhões de euros) os quadros têm de bater nos 380 milhões", sublinhou Rui Rio.



Considerando que esta diferença de valores pode ter leituras de "diferentes maneiras", o líder social-democrata afirmou que uma das leituras poderá ser "que, se quiserem gastar" mais, podem fazê-lo e "não precisam de um Orçamento retificativo, porque já está autorizado sem ninguém saber", pois "o défice passa os 380 milhões, mas eles não precisam".Na terça-feira, Mário Centeno esteve no Parlamento a explicar a proposta de Orçamento do Estado. Reafirmou a confiança nas contas que apresentou, recusando acusações do PSD de que houve "aldrabice política" na proposta orçamental."As contas estão certas", garantiu o ministro das Finanças durante a apresentação da proposta de OE2019 aos deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.Mário Centeno respondia ao deputado do PSD Duarte Pacheco que, na sua intervenção no parlamento, citou o último relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que deixou reparos às contas apresentadas no relatório do OE2019, para acusar o ministro das Finanças de cometer "aldrabice política"."O défice pode ser mais do dobro daquilo que nos foi apresentado e que tem sido propagandeado", disse o deputado do PSD.O ministro respondeu afirmando que o Orçamento "sempre foi apresentado com a conta da Administração Central ajustada da mesma forma", acusando Duarte Pacheco de ter "desconhecimento profundo" sobre a matéria.Mário Centeno mostrou-se surpreendido com os alertas da UTAO.Na segunda-feira, à entrada de um encontro com os militantes da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, o secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa, recusou-se a responder a perguntas sobre as previsões da UTAO.