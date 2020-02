OE2020. Alterações ao IVA da luz só serão votadas no final dos trabalhos

Apesar de os artigos sobre o IVA serem os primeiros no guião do terceiro dia de votações na Comissão de Orçamento e Finanças, o vice-presidente da bancada do PS João Paulo Correia pediu que passassem para o final.

O segundo dia de votações terminou já na madrugada de hoje, depois das 04:00, mas prevê-se que o processo possa ser hoje mais curto pelo número de páginas do guião.

Entre os artigos que serão votados ao final do dia de hoje ou já na madrugada de quinta-feira, estão as propostas do PSD, BE e PCP de redução da taxa do IVA da luz, tendo os sociais-democratas apresentado ao final da manhã uma alteração da sua proposta inicial.

Também para o fim das votações ficaram as propostas sobre o IVA das touradas, que pedem que estes espetáculos voltem a pagar 6%, ao contrário do que está previsto no documento, que passou as touradas para a taxa máxima de 23%.