OE2020. BE e PCP reúnem-se esta tarde com o primeiro-ministro

Catarina Martins e António Costa antes de debate das legislativas- Lusa

O encontro desta sexta-feira é já o terceiro que acontece a propósito do Orçamento do Estado, mas esta é a primeira vez que António Costa, Bloco e PCP reúnem depois do Presidente da República ter manifestado a sua preferência pela aprovação do documento à esquerda. O Governo fez mesmo questão de publicitar as reuniões.