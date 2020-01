OE2020: Bloco considera "um erro" entregar documento ao Parlamento antes de negociar

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou que a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) vai ser viabilizada na generalidade porque o Governo "aceitou ceder garantias mínimas para avanços na especialidade".