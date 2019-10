OE2020. Bruxelas pede novo esboço a Portugal

A Comissão Europeia quer que o Governo português envie um novo esboço de Orçamento do Estado para 2020. Bruxelas considera que o documento apresentado, no dia 15 de outubro, não contém medidas que permitam que o défice estrutural seja reduzido em pelo menos 0,5 por cento do PIB, como determinam as regras europeias.