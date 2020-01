OE2020: CDS acusa Governo de não priorizar baixa de impostos

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A líder parlamentar do CDS-PP, Cecília Meireles, acusou hoje o Governo de não incluir nas suas prioridades uma baixa de impostos e assinalou que existe um "enorme abismo" entre "a propaganda" do executivo e a realidade do país.